Pallamano A/Gold: Conversano riparte da Carpi dopo una lunga sosta

Riprenderà con una trasferta in Emilia Romagna il campionato della Pallamano Conversano, interrotto tre settimane fa con la vittoria in rimonta contro Cingoli.

La squadra di Alessandro Tarafino in settimana ha ritrovato i nazionali Marrochi e Tinkir reduci dal doppio confronto Italia Turchia che li ha visti impegnati uno contro l’altro, e ha utilizzato queste settimane di pausa per rodare maggiormente gli schemi e recuperare qualche infortunato.

La gara alle porte rappresenta un impegno assolutamente da non sottovalutare su un campo dove tante squadre hanno fatto fatica, da ultimo il Pressano uscito sconfitto.

Il Carpi rappresenterà il primo avversario di un mini ciclo di gare che porterà il Conversano ad affrontare fino alla pausa natalizia tutte le principali accreditate al titolo finale: “Siamo molto soddisfatti del lavoro svolto prima della pausa – commenta Jakub Cwieka, terzino sinistro polacco del Conversano – abbiamo avuto un passo falso a Merano ma siamo stati bravi a recuperarlo prontamente. Questa pausa ci è servita per ricaricare le batterie, abbiamo avuto qualche giorno di vacanza ma siamo tornati più carichi e determinati di prima per affrontare questo ciclo di partite. Vogliamo provare a vincere sempre ma naturalmente anche le altre squadre, già a partire dal Carpi, vogliono fare lo stesso quindi il nostro obiettivo è prepararci al meglio per una trasferta che è sempre complicata!”.

Appuntamento, dunque, per sabato 11 novembre alle ore 18:00. Diretta streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball raggiungibile tramite la pagina www.pallamano.tv.

