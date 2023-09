Pallamano A/Gold: Conversano, esordio casalingo con l’Eppan

Tutto pronto per il primo match casalingo della nuova stagione. La squadra biancoverde, reduce dalla bella vittoria sul campo di Trieste nella prima giornata, è tornata a lavorare in settimana per analizzare alcuni errori commessi e preparare al meglio l’impegno di sabato contro la compagine altoatesina dell’Eppan, neo promossa.

La squadra gialloblu, alla settima stagione complessiva nella massima serie, proverà a riscattare la brutta sconfitta rimediata all’esordio contro il Bressanone, cercando il più possibile di dare filo da torcere alla compagine di Alessandro Tarafino.

Concentrazione massima, dunque, per un match che sancisce il ritorno ufficiale al Pala San Giacomo dopo mesi di astinenza dalla pallamano giocata: “Ci aspettiamo un Eppan con tanta voglia dirivalsa – commenta l’ala sinistra Gabriele Iachemet – dopo il derby perso contro Brixen giungeranno a Conversano con l’intenzione di vendere cara la pelle. Noi dopo la partita di Trieste abbiamo lavorato sodo per migliorare ciò che non è andato bene e saremo pronti per la gara di sabato per provare ad ottenere un’altra vittoria. Giocare contro una squadra trentina per me ha sempre un sapore particolare pertanto sono ancora più motivato a fare bene”

Appuntamento alle ore 19.00 al Pala San Giacomo, diretta streaming su www.pallamano.tv. Ricordiamo la possibilità per tutti i tifosi di acquistare la tessera sostenitore (Silver e Gold) direttamente al botteghino d’ingresso del Pala San Giacomo.

