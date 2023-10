Pallamano A/Gold: Conversano, Di Giandomenico ‘Vietato abbassare la guardia’

Tanto entusiasmo in casa Conversano dopo l’importante vittoria contro il Brixen maturata al termine di una gara tutta cuore e grinta, vanificata comunque dalla successiva vittoria a tavolino per 5-0 maturata in settimana a causa di irregolarità a referto della società altoatesina, prontamente rilevata dal Giudice Sportivo.

Tuttavia non c’è tempo per rifiatare poiché alle porte c’è un altro impegno ugualmente importante contro il Secchia Rubiera, attualmente in ritardo in classica dopo le sconfitte contro le corazzate Cassano, Sassari e Bressanone.

La squadra emiliana, allenata per la prima stagione da Alessandro Fusina, ha cambiato molto in termini tecnici e soprattutto dal punto di vista dirigenziale introducendo nel proprio staff ex giocatori di spicco della pallamano italiana quali Guerrazzi, Morelli e Baschieri. Una squadra giovane con diversi elementi da tenere d’occhio che proveranno a vendere cara la pelle al Pala SanGiacomo.

“Onestamente ho più paura di questo match rispetto a quello della settimana scorsa contro Bressanone – ammette un determinato Di Giandomenico – è troppo facile abbassare la guardia in questi casi dopo un risultato come quello della scorsa settimana; noi dobbiamo essere bravi a scendere in campo allo stesso modo, con la stessa voglia e la stessa grinta preparando il match nel miglior modo possibile. Loro sono un’ottima squadra, giovane ma con le idee chiara e senza nulla da perdere. Servirà come sempre il miglior Conversano!”. Appuntamento alle ore 19.00 in diretta dal Pala San Giacomo o in streaming su pallamanotv.

