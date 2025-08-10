Palio di Oria: trionfa il Rione San Basilio

Il Rione San Basilio si aggiudica la 58^ edizione del Palio di Oria, dopo un duello serrato con il Rione Lama secondo classificato. Terzo e quarto posto per i rioni Judea e Castello. Si è dunque replicata la classifica dell’edizione 2024, ma anche quest’anno lo spettacolo ha fatto da padrone in un campo del torneo gremito.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author