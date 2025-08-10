11 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Palio di Oria: trionfa il Rione San Basilio

Alessandro Zanzico 11 Agosto 2025
centered image

Il Rione San Basilio si aggiudica la 58^ edizione del Palio di Oria, dopo un duello serrato con il Rione Lama secondo classificato. Terzo e quarto posto per i rioni Judea e Castello. Si è dunque replicata la classifica dell’edizione 2024, ma anche quest’anno lo spettacolo ha fatto da padrone in un campo del torneo gremito.

 

About Author

Alessandro Zanzico

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Fumo a bordo: atterraggio d’emergenza per Airbus

10 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Mesagne, riqualificata la zona del Tempietto di San Lorenzo

10 Agosto 2025 Gianmarco Di Napoli

Oria, affluenza (e sorprese) nel sabato del Corteo Storico

10 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Due incidenti stradali in poche ore: tre feriti tra San Vito e Carovigno

10 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Schiamazzi e vandalismo nei parchetti: residenti chiedono aiuto

10 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Fasano: evasione, lavoro e nero e spaccio, controlli dei finanzieri

10 Agosto 2025 Michele Iurlaro

potrebbe interessarti anche

Bisceglie, sovrapprezzo per togliere i pomodorini dalla pizza: la denuncia della nuotatrice Di Liddo

11 Agosto 2025 Maria Fiorella

Palio di Oria: trionfa il Rione San Basilio

11 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Cuppone uomo di Coppa: il suo gol regala al Cerignola la sfida al Verona

11 Agosto 2025 Antonio Specchio

Cerignola, vittoria storica in Coppa Italia: Avellino battuto, al “Monterisi” atteso il Verona

10 Agosto 2025 Antonio Specchio