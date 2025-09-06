Palinuro, turista pugliese colpito da embolia durante immersione

Paura nelle acque di Palinuro (Salerno) dove un turista pugliese di 50 anni è stato colpito da un’embolia gassosa durante un’immersione subacquea con autorespiratore.
L’uomo ha accusato un improvviso malore e i compagni hanno lanciato subito l’allarme. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha disposto il trasferimento d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. I sanitari hanno stabilizzato il paziente e confermato la diagnosi di embolia gassosa, patologia che può manifestarsi in seguito a una risalita troppo rapida durante le immersioni.
Vista la necessità di un trattamento in camera iperbarica, l’uomo è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, centro di riferimento regionale per la medicina iperbarica. Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, le condizioni del sub sono stabili.
