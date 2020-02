Palinsesto sportivo del 29 febbraio-01 marzo del Gruppo Editoriale Distante

Condividi

Il Gruppo Editoriale Distante regala un altro week-end di calcio dalla Serie A alla Promozione Pugliese.

Su Antenna Sud, canale 13 del DDT e in streaming su www.antennasud.com, seguiremo con Tribuna Centrale tutte le sfide dalla Serie A alla Promozione Pugliese.

Su Canale 85 super sfida del Girone H: la capolista Bitonto ospita il Brindisi, in diretta dalle ore 15.00.

Sul Canale 90, Antenna Sud Live Teleonda, in diretta integrale la trasferta del Casarano in quel di Altamura, a partire dalle ore 15.00.

Alla stessa ora sul Canale 174 il match tra Gelbison e Audace Cerignola sul Canale 174.

Scendendo in Promozione Pugliese: la capolista Sly United sul terreno della Nuova Spinazzola sul 299, mentre il Sava ospita il Manduria in streaming su AS Live 1.

Domenica sera l’appuntamento con TuttoCalcioPuglia su Canale 85 per rivedere le immagini della domenica dalla Serie A alla Promozione Pugliese.

Martedì sera, infine, torna l’appuntamento con Passione Biancorossa, con approfondimenti e curiosità sul Bari Calcio.

I CALENDARI DELLE DIRETTE E DIFFERITE

Puoi seguire le partite:

Canale 85: canale 85 del DTT,in streaming su www.canale85.it

Antenna Sud Live TeleOnda: canale 90 del DTT ed in streaming su http://www.antennasud.com/live

Antenna Sud Eventi: canale 174 del DTT ed in streaming su https://www.antennasud.com/streaming/antenna-sud-eventi/

Antenna Sud Cult: canale 299 del DTT ed in streaming su https://www.antennasud.com/streaming/antenna-sud-cult/

Antenna Sud Radio TV: canale 196 del DTT ed in streaming su https://www.antennasud.com/streaming/antenna-sud-radio-tv/

Antenna Sud Live canale 1:

https://www.antennasud.com/streaming/aslive1/

Antenna Sud Live canale 2:

https://www.antennasud.com/streaming/aslive2/

Antenna Sud Live canale 3:

https://www.antennasud.com/streaming/aslive3/

Antenna Sud Live canale 4:

https://www.antennasud.com/streaming/aslive4/