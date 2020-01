Palinsesto sportivo 25-26 gennaio sulle reti del Gruppo Editoriale Distante

Condividi

Il Gruppo Editoriale Distante regala un altro week-end di calcio dalla Serie A alla Promozione Pugliese.

Su Antenna Sud, canale 13 del DDT e in streaming su www.antennasud.com, seguiremo con Tribuna Centrale tutte le sfide dalla Serie A alla Promozione Pugliese.

Fari puntati sul derby di Puglia del Girone H che andrà in scena al ‘Monterisi’: Cerignola contro Brindisi, dalle ore 15.00, sarà in diretta su Canale 85.

Scendendo di una categoria, sul Canale 90, in Eccellenza seguiremo la trasferta del Molfetta sul terreno del Deghi.

Sul Canale 174 anche la trasferta dell’Ugento sull’ostico campo dell’Otranto.

Da non perdere neanche le due sfide di Promozione: nel Girone A ci sarà United Sly contro Grottaglie sul Canale 299 e Mandruria-Campo in Streaming su AS Live 1.

Domenica sera l’appuntamento con TuttoCalcioPuglia su Canale 85 per rivedere le immagini della domenica dalla Serie A alla Promozione Pugliese.

Martedì sera, infine, torna l’appuntamento con Passione Biancorossa, con approfondimenti e curiosità sul Bari Calcio.

I NOSTRI CALENDARI DELLE DIRETTE E DIFFERITE

Puoi seguire le partite:

Canale 85: canale 85 del DTT,in streaming su www.canale85.it

Antenna Sud Live TeleOnda: canale 90 del DTT ed in streaming su http://www.antennasud.com/live

Antenna Sud Eventi: canale 174 del DTT ed in streaming su https://www.antennasud.com/streaming/antenna-sud-eventi/

Antenna Sud Cult: canale 299 del DTT ed in streaming su https://www.antennasud.com/streaming/antenna-sud-cult/

Antenna Sud Radio TV: canale 196 del DTT ed in streaming su https://www.antennasud.com/streaming/antenna-sud-radio-tv/

Antenna Sud Live canale 1:

https://www.antennasud.com/streaming/aslive1/

Antenna Sud Live canale 2:

https://www.antennasud.com/streaming/aslive2/

Antenna Sud Live canale 3:

https://www.antennasud.com/streaming/aslive3/

Antenna Sud Live canale 4:

https://www.antennasud.com/streaming/aslive4/