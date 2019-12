Palinsesto sportivo 21-22 dicembre sulle reti del Gruppo Editoriale Distante

Condividi

Il Gruppo Editoriale Distante regala un altro week-end di calcio dalla Serie A alla Promozione Pugliese.

Su Antenna Sud, canale 13 del DDT e in streaming su www.antennasud.com, seguiremo con Tribuna Centrale tutte le sfide dalla Serie A alla Promozione Pugliese.

Si ferma il calcio professionistico, o meglio la Serie C visto lo sciopero indetto dalla Lega Pro, ma non la nostra programmazione: trasmetteremo in diretta la trasferta della capolista Molfetta, in Eccellenza, sul campo del Vieste, sul canale 174.

Sul Canale 90 alla stessa ora in diretta un’altra sfida di Eccellenza Pugliese: Barletta contro Ugento.

In Promozione Pugliese, invece, tre sfide in programma: Sly United-Rutiglianese sul Canale 299, Manduria-Avetrana in streaming su AS Live 1 e Matino-Taurisano in streaming su AS Live 2.

Domenica sera l’appuntamento con TuttoCalcioPuglia su Canale 85 per rivedere le immagini della domenica dalla Serie A alla Promozione Pugliese.

