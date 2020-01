Palinsesto Gruppo Editoriale Distante 11-12 gennaio 2020

Condividi

Seconda domenica dell’anno con il ritorno della serie C e con un ricco palinsesto di dirette e differite sui canali del Gruppo Editoriale Distante.

Su Antenna Sud, canale 13 del DDT e in streaming su www.antennasud.com, seguiremo con Tribuna Centrale tutte le sfide dalla Serie A alla Promozione Pugliese.

In serie D il Brindisi cerca il riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Taranto. Seguiremo la trasferta a Nocera in diretta e in esclusiva su Canale 85. Derby suggestivo, invece, tra Andria e Cerignola. Ve lo proporremo in differita sui nostri canali.

Sarà derby salentino, invece, nel campionato di Eccellenza, dove Deghi Lecce e Ugento si giocheranno il simbolico titolo di squadra messa meglio in classifica della provicincia di Lecce, con l’Otranto a fare da terzo in comodo. Seguiremo la gara in diretta sul canale 90.

In Promozione è incrocio ai piani alti in entrambi i gironi: seguiremo Real Siti-Sly sul Canale 299 e Manduria-Taurisano sul canale streaming As Live 1.

Domenica sera l’appuntamento con TuttoCalcioPuglia su Canale 85 per rivedere le immagini della domenica dalla Serie A alla Promozione Pugliese.

Martedì sera, infine, torna l’appuntamento con Passione Biancorossa, con approfondimenti e curiosità sul Bari Calcio.

I CALENDARI DELLE DIRETTE E DIFFERITE

Puoi seguire le partite:

Canale 85: canale 85 del DTT,in streaming su www.canale85.it

Antenna Sud Live TeleOnda: canale 90 del DTT ed in streaming su http://www.antennasud.com/live

Antenna Sud Eventi: canale 174 del DTT ed in streaming su https://www.antennasud.com/streaming/antenna-sud-eventi/

Antenna Sud Cult: canale 299 del DTT ed in streaming su https://www.antennasud.com/streaming/antenna-sud-cult/

Antenna Sud Radio TV: canale 196 del DTT ed in streaming su https://www.antennasud.com/streaming/antenna-sud-radio-tv/

Antenna Sud Live canale 1:

https://www.antennasud.com/streaming/aslive1/

Antenna Sud Live canale 2:

https://www.antennasud.com/streaming/aslive2/

Antenna Sud Live canale 3:

https://www.antennasud.com/streaming/aslive3/

Antenna Sud Live canale 4:

https://www.antennasud.com/streaming/aslive4/