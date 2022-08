“E’ stata una bella partita, tra due squadre hanno cercato di superarsi giocando attaccando su un terreno perfetto che ha permesso ai calciatori di esprimere le loro qualità tecniche – analizza Eugenio Corini, allenatore del Palermo, dopo l’1-1 del San Nicola di Bari -. Penso si siano divertiti anche gli spettatori di questo stadio bellissimo. Il fallo su Damiani non l’ho ancora rivisto, ma credo ci potesse stare il fallo. Accettiamo il verdetto del campo, compreso il giudizio del var. È fondamentale mantenere lo spirito e la voglia di lottare, che ci consente di essere squadra e ci rende soliti e forti. Avevamo creato la premesse per vincere, in pizzico di rammarico c’è sempre, ma bisogna rendere merito al Bari che non ha mollato: complessivamente il pareggio è giusto. Portiamo a casa un punto pesante ma soprattutto una prestazione di grande livello.