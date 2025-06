Palazzo San Gervasio: per il Sap “condizioni inaccettabili” di lavoro al Cpr

Condizioni logistiche e lavorative inaccettabili ». È questo il grido di allarme lanciato dalle segreterie regionali del Sindacato autonomo di polizia di Basilicata e Puglia, il Sap insieme a quelle provinciali di Potenza, Bari e Taranto, dopo l’incontro con il vicario del prefetto di Potenza. Al centro del confronto, le gravi carenze che riguardano il personale della Polizia di Stato in servizio presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza. I rappresentanti sindacali hanno denunciato situazioni che, a loro dire, non sono più tollerabili: alloggi inadeguati, servizi di ristoro insufficienti e condizioni igienico-sanitarie compromesse.

Un quadro che, secondo il sindacato, ha già causato episodi spiacevoli e richiede un intervento immediato. Durante l’incontro è stato messo in evidenza il degrado del piazzale d’ingresso, ancora in terra battuta e soggetto a ristagni d’acqua, così come l’accumulo di rifiuti nei pressi dei moduli bagno. E ancora carenza di arredi, scarsa manutenzione degli impianti di climatizzazione e servizi igienici riservati al personale in condizioni fatiscenti.

l’avvio immediato di nuove gare d’appalto per i servizi di alloggio e ristorazione, la rotazione equa dei reparti presso l’hotel Villa Ester e l’adeguamento a trenta euro del costo del pasto previsto dalla nuova base d’asta per la mensa, come già accade a Foggia, alcune delle soluzioni proposte dal sindacato.

Altro punto cruciale è stata la richiesta di attivazione della stanza per le udienze a distanza con la Commissione territoriale di Salerno, il Tribunale di Potenza e il Giudice di pace di Melfi. La sala permetterebbe di ridurre gli spostamenti degli agenti e, di conseguenza, i costi per lo Stato. La Prefettura ha già concluso la propria parte dell’iter, mentre si attende ora il completamento delle procedure da parte della Questura.

