Palazzo S.Gervasio: visita ispettiva al Centro di permanenza per i rimpatri (CPR)

Lo scorso 11 agosto la Consigliera regionale del M5S, Alessia Araneo e la Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della provincia di Potenza, Carmen D’Anzi, si sono recate entrambe presso il CPR di Palazzo San Gervasio. Hanno effettuato un accesso senza preavviso per monitorare le condizioni di vivibilità delle persone trattenute. Questo è avvenuto anche alla luce di quanto accaduto lo scorso 5 agosto. Al momento della visita erano presenti 80 migranti.

I CPR sono luoghi di prigionia senza colpe dove le persone migranti soffrono un’ingiusta condizione di detenzione. Queste persone vivono una profonda sofferenza e mettono in atto tentativi di suicidio. Essi organizzano proteste, atti di autolesionismo, incendi di materassi e scontri con le forze dell’ordine. Questi atti aggravano la loro posizione. La stessa World Health Organization (WHO) ha denunciato gli effetti di tale detenzione come pratica patogena e psicopatogena. Essa ha individuato nella detenzione amministrativa enormi criticità in materia di rispetto della dignità delle persone e dei loro diritti, incluso il diritto alla salute. Sono luoghi profondamente patogeni che mettono a rischio la salute delle persone detenute. Ciò aumenta marginalità ed esclusione.

Purtroppo nelle istituzioni totali e in particolare nei CPR il livello di sofferenza è deumanizzazione tale da instaurare un continuum di violenza. Questo va dall’autolesionismo alla violenza delle proteste. Il “reato di rivolta” introdotto con la Legge n. 80, ex decreto sicurezza, appiattisce questa complessità patogena dei CPR. Si criminalizzano le persone che protestano.

Non dimentichiamo e non sottovalutiamo anche gli eventi traumatici e stressanti che devono affrontare, sempre in prima linea, gli uomini e le donne delle Forze dell’ordine, del personale sanitario e degli operatori e delle operatrici e la loro tenuta emotiva e psicologica.

Occorre una revisione radicale delle politiche migratorie puntando su accoglienza, regolarizzazione e inclusione sociale. L’unica soluzione possibile è la loro definitiva chiusura e l’abolizione della detenzione amministrativa. Restiamo umani.

