Palazzo S.G.: L’unica colonnina di ricarica per veicoli elettrici fuori servizio da un mese

Palazzo San Gervasio, un comune che conta quasi 5.000 abitanti, si trova ad affrontare una situazione sempre più critica riguardo alla mobilità sostenibile. L’unica colonnina di ricarica auto elettrica presente sul territorio non è funzionante da circa un mese, nonostante le numerose segnalazioni ricevute da parte degli utenti.

In un periodo estivo caratterizzato da un aumento del numero di veicoli elettrici, molti automobilisti sono costretti a percorrere oltre 30 chilometri per raggiungere Poggiorsini. Questo è un comune di appena 1.500 abitanti in provincia di Bari. Qui sono disponibili più di sette colonnine di ricarica auto elettrica. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni non solo tra i residenti, ma anche tra i turisti che visitano la regione.

Mario Saluzzi, capogruppo di Progetto Comune, ha contattato il servizio di assistenza di Eni Plenitude per segnalare il problema. Ha ricevuto assicurazioni riguardo a un pronto ripristino del servizio. Tuttavia, resta difficile comprendere perché una regione in cui Eni gestisce una delle più grandi postazioni petrolifere d’Europa non riesca a garantire un servizio essenziale per la ricarica dell’auto elettrica.

Con l’estate ormai quasi al termine, il danno per Palazzo San Gervasio e per i turisti di passaggio si fa sempre più evidente. Le auto elettriche, promosse come il futuro della mobilità, rischiano di diventare un’illusione. Ciò riguarda i tanti che speravano in un servizio di ricarica auto elettrica efficiente e accessibile. La situazione richiede un intervento urgente per garantire un’infrastruttura adeguata e sostenibile per tutti gli utenti.

