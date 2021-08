E’ sotto controllo l’incendio divampato questo pomeriggio a Milano in via Antonini. E’ quanto comunicato dai Vigili del Fuoco che escludono che ci siano

feriti o vittime, anche se stanno procedendo a una verifica

piano per piano prima di dare notizie ufficiali su questo

aspetto. Le scene però sono state impressionanti e hanno ricordato quelle viste a New York nel 2011. Un grattacielo divorato dalle fiamme.