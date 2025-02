Palazzo Carafa, Macculi presidente Collegio revisori

È stato l’ex sindaco Carlo a Salvemini a lanciare un sasso nelle acque della maggioranza di centro destra di Palazzo Carafa per tentare di minare la compattezza trovata, dopo qualche settimana di fibrillazioni, sul nome di Silvano Macculi quale presidente del

Collegio dei revisori dei Conti. Secondo punto in discussione all’ordine del giorno di un consiglio comunale che aveva già animato gli animi in apertura di lavori durante la discussione sugli esperti chiamati a mettere mano al Pug. Carlo Salvemini, oggi consigliere di minoranza, prima ha chiesto che venisse illustrata la delibera ed è stato poi il sindaco Adriana Poli Bortone a leggere all’aula i 14 nomi di professionisti disponibili per quell’incarico. Salvemini a quel punto scopre carte in realtà già conosciute ai più e parla esplicitamente di Macculi come nome indicato dal governo cittadino. “Non discuto le sue capacità professionali e il suo curriculum- dice – ma pongo la questione di un profilo inopportuno per il ruolo di controllore che sarà chiamato a svolgere considerata la sua biografia politica: sindaco di centro destra a Botrugno, assessore provinciale al bilancio con Gabellone, candidato alle regionali con Raffaele Fitto”. Ma dai banchi della maggioranza gli replicano in molti: Oronzino Tramacere, Paolo Cairo, Massimo Fragole e Andrea Pasquino che ricorda all’ex sindaco di aver affidato il Piano della Mobilità a Domenico Gattuso, militante del vecchio Partito comunista e candidato alle regionali con la sinistra. Chiude la polemica Adriana Poli Bortone: “Inopportuno è fare nomi e valutazioni sui nomi quando si vota a scrutinio segreto”. Poi l’aula vota. Il centro destra è compatto. Niente sorprese. Silvano Macculi è presidente del collegio dei revisori con 21 voti

