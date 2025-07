Palazzina evacuata a Bari, arriva l’ordinanza del sindaco

BARI – “Edificio inagibile, vietato l’accesso”. Inibiti accesso e agibilità alla palazzina al civico 22 di via Giulio Petroni ad angolo con via Montello, nel pieno del quartiere Carrassi di Bari. In seguito al sopralluogo eseguito nelle scorse ore da operatori della polizia locale, vigili del fuoco e tecnici comunali, il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha firmato l’ordinanza che dispone alcuni obblighi nei confronti dei proprietari degli appartamenti dello stabile in cui sarebbero stati trovati almeno cinque pilastri ammalorato. Il provvedimento del primo cittadino dispone anche il divieto di transito pedonale, di sosta e fermata dei veicoli nell’area dello stabile in cui sarebbero state individuate delle criticità strutturali.

Al momento la situazione pare essere sotto controllo e il rischio crollo sarebbe stato scongiurato. Il dubbio sorge sul quando i proprietari degli appartamenti potranno rientrare nelle loro case. Si tratta di 14 famiglie che martedì pomeriggio hanno dovuto lasciare velocemente le proprie case dopo che il proprietario del locale commerciale al piano terra – nel pieno di una ristrutturazione – avrebbe sentito rumori sinistri provenire dall’interno dello stabile. Immediatamente allertati i vigili del fuoco, l’edificio è stato dichiarato non sicuro e fatto sgomberare. Il tutto accade a tre mesi dal crollo della palazzina di via Pinto, angolo via De Amicis, dove la 74enne Rosalia De Giosa è stata estratta viva dopo 26 ore sotto le macerie.

