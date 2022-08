FRANCAVILLA FONTANA – Polemica dai toni accesi, tra sportivi e amministrazione Comunale, sul bando di gestione del palazzetto dello sport di Francavilla Fontana.

Guerra di Palazzetto

E dire che, quando fu non presentato, si parlava di casa dello sport: ora, il nuovo palazzetto di Francavilla Fontana rischia di essere la casa di pochi. Almeno, secondo la denuncia della dirigenza della società Basket 1963 che getta ombre sul bando per l’affidamento a privati della struttura ritenuto quantomeno poco idoneo in termini di inclusività sportiva e societaria.

Dal Comune, chiaramente, la pensano in maniera diversa e il sindaco Antonello Denuzzo controbatte alle accuse, difendendo un bando cui la stessa società ha partecipato. “Sostenere che noi vogliamo in qualche modo danneggiare l’attività del Basket Francavilla 1963 – scrive il primo cittadino con fermezza – è una clamorosa falsità”. Ne è scaturito un botta e risposta piuttosto acceso, per quanto piuttosto tecnico, con la dirigenza biancazzurra che ha, nuovamente, rimarcato le presunte anomalie della gara. La graduatoria è già pronta e, per quanto l’affidamento non sia ancora stato ufficializzato, il basket 1963 sarebbe ormai fuori, in termini di gestione, dal palazzetto dello sport. Struttura attesa per oltre un decennio, nata sfortunata e costosa, ora ambita perché, alla fine, si tratterebbe di un buon affare. Niente male per quel palazzetto destinato a tutto. O forse, chissà, solo a qualcuno.