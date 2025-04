Palazzetto dello sport, lavori in corsa per i Giochi 2026

Sarà il palazzetto della ginnastica ritmica, della ginnastica artistica e dello scherma. E luogo di ribalta per la città con i Giochi del Mediterraneo del prossimo anno. Il palazzetto dello sport di via Caduti di Nassirya si prepara as accogliere le centinaia di atleti che arriveranno insieme agli istruttori, agli arbitri, ai parenti, agli appassionati.

Terminati i lavori per la parte infrastrutturale sono adesso da completare le cosiddette opere secondarie. Saranno installate 300 postazioni per gli spettatori, incluse 8 sedute per i diversamente abili. E l’intera struttura sarà resa completamente accessibile, anche negli spogliatoi degli atleti, degli arbitri e degli istruttori. Sarà un campo sportivo gas free, ossia l’energia sarà prodotta da pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto e l’acqua calda da pannelli solari termici. Il materiale sta arrivando e dagli uffici confermano che tutto sarà completato entro la fine dell’anno come da programma. Prevista anche una sala multimediale polifunzionale da 40 posti. Da valutare, rientrando in possesso di alcune economie ritornate al Ministero per alcuni ribassi in fase di lavori, la riqualificazione di alcuni terreni confinanti abbandonati che dovrebbero poi, nelle intenzioni dell’Amministrazione, essere destinati ad uno spazio per sport all’aperto con percorsi pedonali, stazioni con attrezzature fitness e illuminazione

