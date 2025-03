Palamarchiselli di Barletta, servono 1,5 milioni per demolizione e ricostruzione

BARLETTA – Demolizione e successiva ricostruzione, superando definitivamente i problemi strutturali che hanno reso l’impianto ormai fatiscente. Il Palamarchiselli di Barletta al centro delle analisi della neonata Giunta cittadina, che ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione. La nuova vita della casa del basket e del volley in via Dante Alighieri passerà dall’abbattimento e dalla successiva rinascita sulle sue stesse ceneri.

La decisione nasce dalle condizioni ormai irrecuperabili del palazzetto, che era stato inserito tra le aree di ricovero dal Piano di protezione civile comunale in vigore. Fondamentale, in tal senso, che l’impianto sia adeguato dal punto di vista statico e sismico come da decreto ministeriale del 2018. Lo status attuale del Palamarchiselli ed un eventuale progetto di restyling non avrebbero garantito il rispetto dei parametri per le situazioni di emergenza, ragion per cui l’opzione approvata è stata quella di procedere con la demolizione e la ricostruzione.

Definito il piano di intervento, si passa adesso allo scoglio economico. L’importo fissato dal Documento di indirizzo alla progettazione ammonta ad un milione e 486mila euro, ripartito tra opere edili e di sicurezza per 995mila euro e somme a disposizione dell’amministrazione comunale per 490mila euro. Con le casse comunali alle prese con i costi dell’energia e la cinghia già stretta nel bilancio di previsione, sarà il dirigente del settore Politiche Europee a dover intercettare i finanziamenti e candidare il progetto del Palamarchiselli.

