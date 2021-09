Palagiano | Operazione antidroga dei Carabinieri, un arresto

Ieri sera, i Carabinieri della Stazione di Palagiano hanno tratto in arresto un 21enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Erano da poco passate le 21:00 quando i Carabinieri nel transitare lungo viale Chiatona hanno intravisto nei pressi di un noto bar, un soggetto sopraggiungere a bordo del proprio scooter unitamente alla propria compagna.

I militari, incuriositi dalla presenza del soggetto, già noto per i precedenti in materia di sostanze stupefacenti, stavano per procedere al controllo, ma alla vista dei Carabinieri il giovane si dava a precipitosa fuga con un involucro tra le mani. Nel corso del breve inseguimento il giovane perdeva ciò che custodiva ma riusciva ad allontanarsi. All’interno della busta venivano rinvenuti due panetti di hashish del peso complessivo di 150 grammi oltre ad un bilancino di precisione. Iniziavano quindi le ricerche del fuggitivo, riconosciuto dai militari, che veniva rintracciato e tratto in arresto dopo poco.

Al termine degli accertamenti la droga, il bilancino ed il motociclo sono stati sottoposti a sequestro, mentre per il ragazzo sono immediatamente scattate le manette e su disposizione del Procuratore della Repubblica di turno è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo ove dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.