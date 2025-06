Palagiano, operatore 118 preso a testate: ambulanza devastata, attivata Unità di Crisi

Ancora un episodio di brutale violenza ai danni di personale sanitario. È accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 29 giugno, a Palagiano, in provincia di Taranto, dove un equipaggio del SET 118 è stato vittima di una violenta aggressione durante un intervento di soccorso.

Tutto è iniziato con una chiamata alla Centrale Operativa 118 di Taranto da parte di una donna, che chiedeva aiuto per il figlio, un uomo di circa 32 anni, dichiarando che fosse stato aggredito. Sul posto è stata immediatamente inviata un’ambulanza del SET 118 di Mottola 2.

Una volta arrivati sul luogo dell’intervento, i soccorritori hanno riscontrato fin da subito uno stato di coscienza profondamente alterato nel giovane, al punto da richiedere il supporto urgente di un secondo mezzo con personale infermieristico. È stata così attivata anche l’ambulanza infermierizzata del SET 118 di Castellaneta.

Nel frattempo, il paziente è diventato improvvisamente ancora più aggressivo. La Centrale, informata della situazione in peggioramento, ha richiesto con urgenza l’intervento dei Carabinieri. Poco dopo, il 32enne si è scagliato con estrema violenza contro l’autista-soccorritore, colpendolo con una testata al volto che ha causato un trauma cranico commotivo e una ferita lacero-contusa al naso. A questi si sono aggiunti ripetuti pugni al torace.

L’operatore, ferito, è riuscito a fuggire dall’abitazione e a rifugiarsi nelle campagne circostanti. Anche la collega è riuscita a lasciare l’appartamento, cercando riparo nell’ambulanza. Ma l’aggressore l’ha raggiunta e, in preda a un raptus, ha danneggiato gravemente le attrezzature elettromedicali a bordo, rendendo inutilizzabile il mezzo di soccorso.

I Carabinieri, sollecitati ripetutamente dalla Centrale, sono infine giunti sul posto e hanno preso in custodia l’uomo, trasportandolo al Presidio Ospedaliero di Castellaneta.

Appresa la notizia, il direttore del Dipartimento SET 118 della ASL di Taranto e presidente nazionale della SIS118, Mario Balzanelli, ha informato il commissario straordinario della ASL, Vito Gregorio Colacicco. I due hanno deciso la convocazione urgente, per domani mattina, di un’Unità di Crisi Aziendale.

Obiettivo dell’incontro sarà l’adozione di misure immediate per garantire la sicurezza degli operatori del sistema di emergenza, tra cui l’acquisto e la distribuzione di body-cam a medici, infermieri e autisti-soccorritori. Una misura resa ormai indispensabile dall’escalation di aggressioni che colpisce sempre più frequentemente chi lavora in prima linea per salvare vite.

