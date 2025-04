Palagiano, appuntamenti via social e messaggi in codice: sette misure cautelari per spaccio di droga

Un profilo social gestito da vari utenti con cui prendere appuntamenti per la consegna della droga o per estinguere debiti pregressi. Sarebbe stato questo uno degli escamotage adottati da sette uomini residenti a Palagiano accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, colpiti dalle ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP Francesco Maccagnano. La vicenda trae origine da una perquisizione effettuata nel gennaio del 2023 da parte dei carabinieri del NORM di Palagiano nei confronti di un gruppo di giovani già noti alle forze dell’ordine. Dai controlli sarebbe emersa una fitta corrispondenza con un profilo social, intitolato ad un nome di fantasia, grazie alla quale gli investigatori sarebbero risaliti ai soggetti coinvolti nell’attività di spaccio.

Messaggi criptici, con un linguaggio in codice per indicare i luoghi d’incontro e le sostanze richieste, in particolare cocaina. Inoltre, come si legge nell’ordinanza di custodia cautelare, gli indagati avrebbero utilizzato un appartamento sito a Palagiano per detenere le sostanze illecite. L’abitazione, descritta dagli inquirenti come “disabitata ma arredata”, sarebbe stata utilizzata come “deposito di stupefacenti”. Al suo interno, i carabinieri avrebbero rinvenuto più di due chili di hashish, avvolti in diversi involucri di plastica.

Tra i reati contestati dal GIP nei confronti di alcuni indagati vi sarebbe anche la detenzione clandestina di armi da fuoco. Una pistola a salve, perfettamente funzionante e con il caricatore inserito, sarebbe stata rinvenuta dai carabinieri in una strada di campagna di Palagiano. Secondo gli investigatori, sarebbe stata occultata da uno degli inquisiti in un panno. Insieme all’arma, sarebbero stati ritrovati una cartuccia calibro 7,65 e un bossolo dello stesso calibro.

Questo il quadro accusatorio mosso nei confronti dei sette uomini, colpiti a vario titolo da misure cautelari. Per due indagati è scattato l’obbligo di firma, mentre per Domenico Schinaia, difeso dall’avvocato Enrico Leggieri, Donato Serafino, Vincenzo Presicci, entrambi assistiti dall’avvocato Luigi Danucci, e Giovanni Piccione, difeso dagli avvocati Pasquale Blasi ed Enrico Leggieri, si sono aperte le porte del carcere. Discorso diverso per Cosimo Caponio, il cui legale è l’avvocato Patrizia Boccuni, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari. Tra gli indagati anche un minore all’epoca dei fatti, non colpito però da misure cautelar

