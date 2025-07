Palagiano, aggredì 118 e tentò di rubare ambulanza: arrestato

È stato arrestato dai carabinieri il 32enne di Palagiano (Taranto) che domenica 29 giugno si è reso protagonista di una violenta aggressione ai danni dell’equipaggio del 118 intervenuto per una richiesta di soccorso legata a una lite familiare. L’uomo è accusato di tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.

Secondo quanto ricostruito, il soggetto, in stato di alterazione psicofisica, ha minacciato i soccorritori pretendendo il trasporto immediato in ospedale. Ha anche provato a mettere in moto l’ambulanza, ma l’autista è riuscito a sottrargli le chiavi impedendo la partenza. A quel punto l’aggressore ha sferrato una testata al volto del conducente colpendolo con pugni al torace tanto da causargli gravi lesioni.

Il 32enne ha danneggiato vetri e attrezzature dell’ambulanza, rendendola inutilizzabile. La soccorritrice presente, impaurita, si è rifugiata nella cabina di guida, mentre l’autista ferito si è allontanato per chiedere aiuto.

Con l’intervento dei carabinieri e il supporto della Polizia Locale di Palagiano, il 32enne è stato bloccato con difficoltà, condotto in caserma e successivamente trasferito in carcere su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’episodio ha causato disagi al servizio di emergenza e gravi danni al mezzo di soccorso, alimentando l’allarme per la sicurezza degli operatori sanitari.

