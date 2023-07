Palagianello: Evade i domiciliari, arrestato 41enne

I Carabinieri di Palagianello (Taranto), hanno arrestato un 41enne del posto per violazioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza cui era sottoposto, denunciando a piede libero il suo accompagnatore.

In particolare, un carabiniere libero dal servizio, passeggiando per le vie del centro abitato di Taranto, ha riconosciuto il 41enne a bordo di un’autovettura in compagnia di un 37enne, anch’esso di Palagianello, e ha subito allertato i colleghi che riuscivano a rintracciare i due uomini mentre rientravano nel proprio comune.

Il 47enne non aveva una motivazione valida per giustificare la sua presenza in un altro comune rispetto a quello di sua residenza, pertanto dopo le formalità di rito è stato arrestato e su disposizione dell’A.G. è stato condotto presso la sua abitazione per rimanere agli arresti domiciliari.

Il conducente dell’auto, che mostrava un comportamento che induceva a sospettare l’assunzione di sostanze stupefacenti, è stato invitato a sottoporsi agli specifici test sanitari: a seguito del rifiuto, è stato denunciato con l’immediato ritiro della patente.

