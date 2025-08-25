Palagianello, carabiniere tenta di sedare una rissa ma viene picchiato: indaga la Procura

Quella che sarebbe dovuta essere una serata di festa si è trasformata in un incubo per un giovane carabiniere tarantino di 27 anni.

Nella notte tra l’8 e il 9 agosto scorso, infatti, il militare fuori servizio si sarebbe recato a Palagianello per assistere ad una manifestazione all’interno di un Anfiteatro insieme ad alcuni amici. Uno scenario che, però, sarebbe mutato verso le 2 di notte, assumendo risvolti negativi per il 27enne.

Scorgendo un amico alle prese con un diverbio con altre persone, il carabiniere sarebbe intervenuto in suo soccorso, qualificandosi con l’intenzione di porre fine all’acceso alterco. Tuttavia, sarebbe stato raggiunto da calci e pugni, investito da una furia violenta che gli avrebbe cagionato la perdita di alcuni denti e la rottura del lobo dell’orecchio. Dopo averlo spinto a terra, gli aggressori avrebbero continuato a malmenare il carabiniere.

Un incubo che si è concluso con una prognosi di 30 giorni per il militare, il quale ha deciso di sporgere denuncia assistito dall’avvocato Emidio Attavilla. Le ricostruzioni fornite dall’uomo agli inquirenti sono ora al vaglio della Procura che tenterà di fare luce sulla vicenda.

