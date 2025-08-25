25 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Carabinieri

Palagianello, carabiniere tenta di sedare una rissa ma viene picchiato: indaga la Procura

Lorenzo Ruggieri 25 Agosto 2025
centered image

Quella che sarebbe dovuta essere una serata di festa si è trasformata in un incubo per un giovane carabiniere tarantino di 27 anni.

Nella notte tra l’8 e il 9 agosto scorso, infatti, il militare fuori servizio si sarebbe recato a Palagianello per assistere ad una manifestazione all’interno di un Anfiteatro insieme ad alcuni amici. Uno scenario che, però, sarebbe mutato verso le 2 di notte, assumendo risvolti negativi per il 27enne.

Scorgendo un amico alle prese con un diverbio con altre persone, il carabiniere sarebbe intervenuto in suo soccorso, qualificandosi con l’intenzione di porre fine all’acceso alterco. Tuttavia, sarebbe stato raggiunto da calci e pugni, investito da una furia violenta che gli avrebbe cagionato la perdita di alcuni denti e la rottura del lobo dell’orecchio. Dopo averlo spinto a terra, gli aggressori avrebbero continuato a malmenare il carabiniere.

Un incubo che si è concluso con una prognosi di 30 giorni per il militare, il quale ha deciso di sporgere denuncia assistito dall’avvocato Emidio Attavilla. Le ricostruzioni fornite dall’uomo agli inquirenti sono ora al vaglio della Procura che tenterà di fare luce sulla vicenda.

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Grottaglie, 20% in più su Tari: incalza la protesta

24 Agosto 2025 Laura Milano

Faggiano, situazione ex Ilva sul palco della Festa dell’ Unità

24 Agosto 2025 Laura Milano

Premio Atleta di Taranto: sedicesima edizione

24 Agosto 2025 Laura Milano

Taranto, perde il controllo della moto e muore: aveva 34 anni

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ex Ilva, Urso: “La nuova AIA è la vera garanzia per Taranto e il Paese”

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ex Ilva, Tribunale di Milano rinvia al 9 ottobre udienza sull’inibitoria

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Assalto all’alba a Bovino: esplode il bancomat, è il quarto colpo in dieci giorni

25 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Mola di Bari, ordigno bellico a 15 metri dalla battigia

25 Agosto 2025 Antonella Fazio

Ruoti, il sindaco salva una vita in una calda giornata estiva

25 Agosto 2025 Michael Logrippo

Elezioni Regionali, per Maurizio Bruno “C’è spazio per tutti”

25 Agosto 2025 Michele Iurlaro