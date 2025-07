Pagliaro resta in carica fino al 15 luglio: nessuna dimissione dalla Lupiae Servizi

In merito a quanto riportato in precedenza, si precisa che il presidente Alfredo Pagliaro non si è dimesso. L’indicazione di dimissioni era frutto di un errore di battitura.

Pagliaro resterà regolarmente alla guida della Lupiae Servizi fino al 15 luglio, data entro la quale verrà formalizzato il passaggio di consegne e la nomina del nuovo presidente. Solo dopo tale scadenza sarà effettivo il cambio al vertice di cui si discute in queste settimane.

