Padel internazionale: l’argentino Calneggia ospite del JPadel Arena di Brindisi

BRINDISI- Da Cordoba a Cosenza, poi ancora in Spagna prima di approdare a Follonica e a Parma. Un lungo viaggio con un comune denominatore: l’amore per il padel. Il protagonista della storia è Cristian Calneggia, classe 1980, padelista argentino con cittadinanza italiana. Un passato da numero 17 al mondo e un presente da allenatore, ma anche da numero 2 del ranking nazionale. Dopo l’infanzia e l’adolescenza in Argentina, dove è stato anche campione nazionale dal 2007 al 2009, il giocatore -nato a Cordoba- ha deciso di provare nuove esperienze e si è trasferito in Spagna- Paese in cui ha continuato a sviluppare il suo gioco (raggiungendo nel frattempo la posizione numero 17 del ranking)- prima di raggiungere l’Italia. Si tratta di un giocatore di altissimo livello, in grado di mettere in difficoltà chiunque. Lo sta dimostrando soprattutto nei tornei del circuito Slam by MINI dove, spesso in coppia con altri padelisti italo-argentini, ha conquistato diversi ottimi risultati. Su tutti i successi della passata stagione: nella quinta tappa, con Tolito Aguirre, e nella sesta, con Fabricio Cattaneo. Nello scorso mese di giugno ha vinto il campionato di seria A con la squadra SS Lazio.

In collaborazione con Padel Brutal, Calneggia sarà ospite al JPadel Arena di Brindisi, via Cappuccini 280, dove giovedì 17 luglio, alle ore 18:30 sarà impegnato in una partita di benvenuto con i maestri : Piero Cerasino , Riccardo Sardelli e Mino Cerasino.

Dal 18 al 20 seguirà invece una clinique.

