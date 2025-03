Padel B/F: Bellaria Brindisi vola, primo posto consolidato

Il Bellaria Padel Brindisi continua la sua marcia trionfale nel campionato di Serie B femminile, conquistando la terza vittoria consecutiva con un netto 3-0 in trasferta contro il Country Club Castenaso (BO). Un successo che conferma il primato nel girone e chiude il girone di andata a punteggio pieno.

Match senza storia

La sfida si è aperta con la coppia Cascella-Meccico, che ha dominato senza difficoltà il primo incontro contro Scrinzi-Danieli, chiudendo con un doppio 6-1 in appena 41 minuti. Più combattuta la seconda partita, dove Zanchetta e Coppola hanno dovuto lottare fino all’ultimo. Dopo un primo set agevolmente vinto 6-2, le avversarie Camorani e Cestarollo sono riuscite a portarsi avanti 4-1 nel secondo parziale. È lì che le brindisine hanno tirato fuori grinta e classe, ribaltando il set e chiudendo 7-5. Nel terzo e ultimo incontro, Meccico e Zanchetta hanno nuovamente messo in mostra tutta la loro superiorità tecnica con un perentorio 6-2, 6-2.

Il commento del presidente Giorgino

Soddisfatto a fine match il presidente Francesco Giorgino: «Vincere fuori casa non è mai semplice, ma questa squadra sta dimostrando grande compattezza e voglia di crescere. Abbiamo chiuso il girone di andata da imbattuti, ora massima concentrazione per il prossimo impegno del 6 aprile contro Perugia, quando finalmente vedremo in campo anche Marina Guinart, numero 20 al mondo, pronta a vestire i nostri colori».

Per il Bellaria Brindisi, una settimana di riposo prima di affrontare con entusiasmo la seconda parte di campionato

