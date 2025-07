Padel B/F, Bellaria Brindisi trionfa ai playoff e conquista la Serie A

Risultato mai raggiunto prima da una squadra femminile del Sud Italia

Un trionfo storico, che consacra il Bellaria Padel Brindisi come nuova potenza del padel femminile italiano. La squadra pugliese ha vinto il campionato di Serie B e conquistato lo scudetto, al termine dei playoff nazionali svoltisi a Terni, presso l’Happy Village. Un successo che vale anche la promozione in Serie A, risultato mai raggiunto prima da una squadra femminile del Sud Italia.

Dopo tre giorni di sfide ad alta intensità, le brindisine hanno battuto il Centro Sport Altessano di Torino nei quarti, superato il Colombo Beach Club di Genova in semifinale, match che valeva già la promozione, e infine sconfitto il Contra Padel Roma in una finale carica di emozioni e tecnica. Tutte le giocatrici sono scese in campo, dimostrando la forza di un roster lungo e coeso.

Le protagoniste assolute di questa impresa sono Claudia Noemi Cascella (capitano), Marina Guinart (spagnola tra le prime 20 al mondo), Erika Zanchetta, Lara Meccico (già numero 1 d’Italia), Marina Garsia, Francesca Pezzillo, Flavia Coppola e Alessia Perrone. Otto talenti del Sud che hanno regalato un sogno alla città e a un intero territorio.

Determinante anche il lavoro dietro le quinte: il direttore tecnico Marc Salart, il direttore generale Dario Recchia e la fisioterapista Francesca Orgiani, che hanno garantito alla squadra equilibrio, preparazione e solidità gestionale.

A esprimere la propria soddisfazione è stato il presidente Francesco Giorgino, ideatore del progetto Bellaria: “Essere l’unica squadra del Sud in Serie A ci riempie d’orgoglio, ma ci carica anche di responsabilità. Ringrazio lo staff, le ragazze, tra cui le salentine Perrone e Coppola, e i nostri tifosi, che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno, anche da lontano. Questo risultato è frutto di programmazione e passione. Ora inizieremo a lavorare per affrontare al meglio la prossima stagione in Serie A”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author