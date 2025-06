Otranto, uomo scivola sul costone: salvato dalla Guardia Costiera

Primo weekend estivo segnato da un delicato intervento di soccorso via mare per un escursionista rimasto ferito nella zona delle Orte, lungo la scarpata a valle del lago di bauxite. Le non ottimali condizioni meteo-marine, con mare e vento da nord, hanno favorito l’afflusso di bagnanti verso quell’area costiera, in parte interdetta per rischio frane.

Nel tentativo di raggiungere il mare, un uomo è scivolato lungo il costone roccioso, riportando fratture scomposte. I sanitari giunti via terra hanno subito prestato le prime cure, ma l’impervietà del terreno ha impedito il trasporto tradizionale, costringendo a richiedere l’intervento della Guardia Costiera.

A quel punto è entrata in azione la motovedetta SAR 309, appartenente alla classe “Ammiraglio Francese”, che con il supporto di un’unità navale della cooperativa lavoro e ormeggio del porto di Otranto ha provveduto al recupero del ferito via mare, trasferendolo successivamente nel porto idruntino per l’affidamento definitivo ai sanitari.

Il coordinamento tra i vari enti coinvolti ha consentito di concludere con successo l’operazione, evitando conseguenze peggiori per l’uomo coinvolto. La Guardia Costiera ricorda che numerose zone della costa salentina, inclusa quella oggetto dell’intervento, sono interdette alla balneazione e al transito a causa della fragilità delle falesie. I cittadini sono invitati a verificare preventivamente lo stato dei luoghi prima di accedervi, per garantire la propria sicurezza e quella altrui.

