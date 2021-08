Otranto | Struttura non facilmente amovibile, chiuso stabilimento balneare

La struttura non è facilmente amovibile e così la Procura di Lecce dispone il sequestro del lido Tropea situato nella zona degli Alimini di Otranto. I sigilli sono stati affiasi dagli uomini della polizia provinciale. Quest’anno la struttura, per via delle limitazioni imposte dal covid, aveva rinunciato ad alcuni lettini riducendo la sua capienza. Nei prossimi giorni potrebbe essere concessa la facoltà d’uso, ma intanto i clienti restano senza ombrelloni e sdraio, e dipendenti a casa perché chiusi anche il ristorante e servizi igienici.