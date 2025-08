Otranto, “sesso in cambio di uno sconto”: affittuario indagato

Sarebbe entrato di notte nell’appartamento: una donna foggiana lo accusa di violenza sessuale

Una 27enne della provincia di Foggia, impiegata stagionalmente come cameriera in un albergo di Otranto, ha denunciato un 67enne con l’accusa di violenza sessuale. L’uomo, residente a Uggiano La Chiesa ed ex appartenente all’Aeronautica militare, le aveva affittato un appartamento per la stagione estiva.

Secondo quanto riferito dalla vittima ai carabinieri, l’uomo si sarebbe introdotto di notte nell’abitazione utilizzando un duplicato delle chiavi in suo possesso, mentre lei dormiva. Svegliata di soprassalto, la giovane si sarebbe divincolata con prontezza, riuscendo a respingere l’uomo, che le avrebbe poi avanzato una proposta sessuale in cambio di uno sconto sul canone di locazione.

Profondamente turbata dall’accaduto, la donna ha deciso di lasciare sia l’appartamento sia il posto di lavoro, facendo ritorno nella propria città di origine. Dopo la denuncia, sono state avviate le indagini, che hanno portato all’iscrizione dell’uomo nel registro degli indagati per violenza sessuale.

La vicenda ha destato allarme e sconcerto nella comunità locale, soprattutto in vista dell’elevato afflusso di lavoratori stagionali e turisti in Salento durante i mesi estivi. Le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author