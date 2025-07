Otranto, vasto incendio in zona Baia delle Orte

Un grande incendio di vegetazione è divampato oggi, intorno alle 19, nei pressi di Baia delle Orte, nel territorio di Otranto.

Sul posto stanno operando tre squadre dei Vigili del Fuoco insieme al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), i volontari di protezione civile e ARIF. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e si presentano particolarmente complesse a causa del forte vento che sta alimentando le fiamme.

A causa delle effemeridi e del sopraggiungere del tramonto, non è stato possibile far decollare il mezzo aereo Canadair, limitando così l’intervento al solo personale da terra. I Vigili del Fuoco stanno lavorando intensamente per contenere l’incendio ed evitare che si propaghi ulteriormente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author