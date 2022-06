Disavventura in mare per una donna che, mentre si trovava a bordo di un’imbarcazione a vela in navigazione, ha accusato un improvviso malore. Nonostante le condizioni non risultassero inizialmente critiche, gli amici di bordo hanno chiamato il 118 leccese, in quanto l’unità si trovava a poche miglia da Otranto. La segnalazione è giunta anche alla sala operativa della Guardia Costiera attraverso il numero 1530. Considerando il peggioramento delle condizioni della donna, una motovedetta è partita raggiungendo l’imbarcazione a vela. La paziente è stata portata a bordo dell’unità di soccorso raggiungendo il molo idruntino. Sulla banchina ad attenderla c’erano gli operatori del 118.