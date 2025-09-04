5 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Otranto: donna cade su scogli e si ferisce, soccorsa da Guardia Costiera

Dante Sebastio 5 Settembre 2025
Diversi interventi hanno impegnato la Guardia Costiera di Otranto nelle scorse lungo la costa adriatica della provincia di Lecce, tra natanti in avaria, bagnanti in difficoltà e assistenza a persone infortunate.

Il più rilevante ha riguardato una donna rimasta ferita in località Baia delle Orte, dopo essere scivolata sugli scogli e rimasta bloccata a causa dei traumi riportati.

Constatata l’impossibilità di procedere al recupero via terra, il personale del battello G.C.B. 195 ha provveduto a trasbordare l’infortunata a bordo dell’unità navale e a trasportarla rapidamente nel porto di Otranto, dove ad attenderla c’era il personale sanitario del 118 per le cure necessarie.

Dante Sebastio

