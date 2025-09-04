Otranto: donna cade su scogli e si ferisce, soccorsa da Guardia Costiera

Diversi interventi hanno impegnato la Guardia Costiera di Otranto nelle scorse lungo la costa adriatica della provincia di Lecce, tra natanti in avaria, bagnanti in difficoltà e assistenza a persone infortunate.
Il più rilevante ha riguardato una donna rimasta ferita in località Baia delle Orte, dopo essere scivolata sugli scogli e rimasta bloccata a causa dei traumi riportati.
Constatata l’impossibilità di procedere al recupero via terra, il personale del battello G.C.B. 195 ha provveduto a trasbordare l’infortunata a bordo dell’unità navale e a trasportarla rapidamente nel porto di Otranto, dove ad attenderla c’era il personale sanitario del 118 per le cure necessarie.
potrebbe interessarti anche
Pesca illegale in Salento, sequestrati 280 kg di pesce
Marti (Lega): “Riforma della maturità guarda al merito e alla sicurezza”
Lecce, nessun taglio idrico: Aqp respinge le accuse e condanna le offese
Carmiano, 12 anni di violenze alla ex. Tricase, infrange i domiciliari
Specchia, provoca un incendio: denunciato 68enne
Andrano, presentato Piano d’azione per energia sostenibile e clima