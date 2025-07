Otranto, controlli interforze: attività balneari abusive nel mirino

Un servizio straordinario di controllo interforze è stato effettuato nel comune di Otranto su disposizione di Giampietro Lionetti, questore di Lecce, in attuazione delle decisioni assunte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi in Prefettura.

Il focus principale dell’operazione ha riguardato il contrasto all’esercizio abusivo di attività balneari, fenomeno che, se non adeguatamente monitorato, può compromettere la libera fruizione delle aree demaniali da parte dei bagnanti.

Durante le ispezioni, sono stati controllati 12 esercizi commerciali: in uno è stata accertata un’occupazione abusiva di suolo demaniale e il mancato rispetto dei limiti alla proprietà privata. Il titolare è stato denunciato, e sono stati sequestrati 30 lettini, 9 ombrelloni e 6 paletti.

Ulteriori irregolarità sono emerse in altre attività

• 4 esercenti sono stati sanzionati per mancata emissione dello scontrino fiscale;

• 2 aziende di noleggio sono state multate per violazione dell’ordinanza sulla sicurezza balneare;

• 1 stabilimento balneare ha ricevuto una sanzione per violazioni sulla tracciabilità dei rifiuti;

• un’altra sanzione ha riguardato la mancanza dei requisiti previsti dalla Legge Regionale 24/2015;

• sono state contestate due infrazioni per pubblicità abusiva.

All’operazione hanno preso parte Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Polizia Locale di Otranto. Nel corso dei controlli sono stati istituiti 7 posti di blocco, con l’identificazione di 283 persone, il controllo di 141 veicoli e 3 contestazioni elevate al Codice della Strada.

