🎭👺Giù la maschera, Otranto dopo inchiesta Cariddi: intervista al Commissario Prefettizio Vincenza Filippi. La città scossa da quanto accaduto e poi ancora i rapporti tra la politica è gli imprenditori locali, i rischi, il futuro di un paese che guarda alle elezioni in primavera. Se non avete visto Giù la maschera in Tv ecco il link per vederlo con calma. Buona Visione

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts