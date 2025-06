Otranto, 51enne arrestato per violenza sessuale su una turista

L’episodio si sarebbe verificato sulla spiaggia Baia dei Turchi: l’uomo era già stato segnalato per molestie

Un uomo di 51 anni, residente a Bagnolo del Salento, è stato arrestato dai Carabinieri di Otranto su disposizione del gip del Tribunale di Lecce, con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una giovane turista di 21 anni.

L’episodio si sarebbe verificato lo scorso 13 maggio sulla spiaggia della Baia dei Turchi, dove la ragazza si trovava in vacanza. Tornata a casa, in provincia di Como, ha denunciato quanto accaduto dando il via alle indagini che hanno portato all’arresto dell’uomo, ora ai domiciliari.

Il 51enne non sarebbe nuovo a condotte simili: già nel luglio scorso era stato sottoposto all’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e all’obbligo di firma dopo aver molestato in mare una ragazza minorenne nella zona degli Alimini, sempre a Otranto.

Nel mese di aprile, diversi utenti avevano inoltre segnalato sui social la presenza di un uomo che, nella zona costiera tra Alimini e Baia dei Turchi, si avvicinava con atteggiamenti molesti a donne, anche minorenni. I militari, avviando specifici servizi di osservazione, avevano già sorpreso il sospettato a torso nudo nei luoghi segnalati, in violazione dell’obbligo di dimora a cui era sottoposto.

Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori episodi a carico del 51enne.

