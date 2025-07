Otranto, stroncato da infarto davanti alla figlia di 3 anni

Un malore improvviso, poi la morte in auto, davanti agli occhi inermi della figlia di tre anni. È accaduto nelle scorse ore a Otranto. La vita di un uomo di 35 anni originario della Sierra Leone, in Africa occidentale, ma residente a Cutrofiano, è stata stroncata da un infarto fulminante mentre attendeva che la moglie uscisse da lavoro. Non si arresta il bilancio delle vittime in Puglia a causa del caldo estremo che da giorni colpisce il Sud Italia.

Il giovane padre si trovava in macchina all’interno del parcheggio dell’Hotel Koinè, lungo la litoranea che conduce ai Laghi Alimini, in attesa della donna che stava terminando il suo turno di lavoro in albergo. Con lui la figlioletta 3enne, entrambi esposti al sole cocente delle prime ore del pomeriggio.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 35enne attorno alle 15.30 di mercoledì 23 luglio era giunto sul posto di lavoro della moglie per prenderla e riportarla a casa. Nell’attesa era rimasto all’interno della sua Alfa Romeo Mito, quando all’improvviso è stato colto da un malore e si è accasciato, senza possibilità di invocare aiuto.

Si presume che sia rimasto nell’auto ferma e al caldo per oltre 45 minuti. Quando la donna è uscita dalla struttura, ha trovato il marito privo di sensi e ha immediatamente allertato i soccorsi. Ma nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118 ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso sul posto.

All’interno dell’auto, le temperature avrebbero superato i 40 gradi. La bambina, disidratata, è stata trasferita all’ospedale “Veris delli Ponti” di Scorrano, dove è stata dimessa con una prognosi di 5 giorni per “colpo di calore”.

Assistita anche la madre, in evidente stato di shock. Sul luogo del decesso sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso. La salma è stata restituita ai familiari su disposizione del pm di turno.

