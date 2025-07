Ostuni, turista romano investito dopo una lite: è grave

La vittima è un 19enne, che sarebbe stato travolto da un uomo di 26 anni della provincia di Bari

Un turista romano di 19 anni, in vacanza a Rosa Marina (Brindisi), è rimasto ferito nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 luglio dopo essere stato investito da un’auto all’interno del villaggio. Il 19enne ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Perrino” di Brindisi. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti del commissariato di Ostuni, alla base dell’episodio vi sarebbe stato un alterco scoppiato tra due gruppi di ragazzi nel parcheggio esterno di una nota discoteca della zona. La tensione sarebbe poi degenerata, proseguendo all’interno del villaggio turistico mentre il giovane romano, accompagnato da alcuni amici, si stava dirigendo verso la spiaggia.

Proprio in quel momento, un’auto si sarebbe avvicinata e, secondo quanto emerso, il conducente avrebbe puntato il ragazzo per poi investirlo deliberatamente. Il responsabile si sarebbe immediatamente dato alla fuga, ma è stato individuato poche ore più tardi grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

L’autore del gesto, un 26enne originario della provincia di Bari, è attualmente al centro delle indagini. La sua posizione è al vaglio della Procura, che sta valutando i possibili capi d’accusa. Le indagini proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

