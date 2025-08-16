Ostuni, trovata bomba a mano nei pressi dello studio del sindaco Pomes

Una bomba a mano è stata trovata ieri sera, venerdì 15 agosto, ad Ostuni (BR) nei pressi dello studio professionale del Sindaco della “Città Bianca” Angelo Pomes, a poche decine di metri da Palazzo di Città. Gli artificieri giunti sul posto hanno rimosso in sicurezza l’ordino che, secondo gli investigatori, non avrebbe potuto esplodere. Le indagini per ricostruire l’accaduto sono attualmente in corso, ma restano pochi dubbi sul fatto che si tratti di una vera e propria intimidazione nei confronti del primo cittadino ostunese, non la prima dal 2023 ad oggi. A scoprire casualmente per primo la presenza della bomba a mano, un uomo che aveva parcheggiato la propria auto in quei paraggi. Alla vigilia di Ferragosto, una telefonata anonima aveva però segnalato la presenza di un ordigno all’interno di Palazzo di città. Un falso allarme, sì, ma che lascia qualche sospetto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author