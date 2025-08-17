Ostuni, Toni Matarrelli e sindaci brindisini al fianco del sindaco Pomes

Un messaggio unitario di solidarietà è arrivato dal territorio brindisino dopo l’atto intimidatorio ai danni di Angelo Pomes, sindaco di Ostuni.

Toni Matarrelli, presidente della Provincia di Brindisi, insieme ai sindaci del territorio, ha firmato una nota con cui si condanna con fermezza l’accaduto. “L’intimidazione perpetrata ai danni del nostro collega sindaco di Ostuni è un atto di inaudita gravità, perché mira a colpirlo nell’esercizio delle sue funzioni. Costituisce quindi un attentato ai meccanismi e al corretto funzionamento della democrazia. Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e la nostra solidarietà, confermandogli che siamo e resteremo al suo fianco”.

Alla dichiarazione hanno aderito, oltre a Matarrelli in qualità di presidente della Provincia e sindaco di Mesagne, i sindaci Giuseppe Marchionna (Brindisi), Massimo Lanzillotti (Carovigno), Angelo Palmisano (Ceglie Messapica), Marco Marra (Cellino San Marco), Lorenzo Perrini (Cisternino), Giuseppe Margheriti (Erchie), Francesco Zaccaria (Fasano), Antonello Denuzzo (Francavilla Fontana), Cosimo Maiorano (Latiano), Cosimo Ferretti (Oria), Giancarlo Miccoli (Sandonaci), Giovanni Allegrini (San Michele Salentino), Edmondo Moscatelli (San Pancrazio Salentino), Lucia Argentieri (San Pietro Vernotico), Silvana Errico (San Vito dei Normanni), Elio Ciccarese (Torchiarolo), Michele Saccomanno (Torre Santa Susanna) e Giovanni Barletta (Villa Castelli).

Un fronte compatto che ribadisce sostegno a Pomes e difesa dei valori democratici, con l’obiettivo di respingere qualsiasi tentativo di condizionamento della vita amministrativa attraverso paura e violenza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author