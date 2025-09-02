2 Settembre 2025

Ostuni – Tommy Cash dice “OK” alla Città Bianca

Claudia Turba 2 Settembre 2025
Il rapper estone sceglie la Puglia, in particolare Ostuni, come location per l’ambientazione del videoclip del nuovo singolo OK. Immancabili anche le nonne e ballerine più famose d’Italia, le signore del centro ricreativo “Il Filo d’Arianna” di Ostuni.

Claudia Turba

