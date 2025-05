Ostuni: Terminati i lavori della nuova “piastra” dell’ospedale. A breve il trasferimento di Pronto Soccorso e Rianimazione.

Si sono conclusi i lavori della nuova “piastra” dell’ospedale di Ostuni. Nella prima decade di maggio inizieranno i trasferimenti dei reparti, a partire dal laboratorio di analisi e dal punto prelievi, seguiti da radiologia e pronto soccorso e dalla rianimazione. L’ospedale di Ostuni, contrariamente alle voci che ne auspicavano la chiusura, è vitale e intende pienamente svolgere il ruolo assegnatogli dal Piano di Riordino della Regione Puglia -scrive Tommaso Gioia -, consigliere per la sanità del Presidente della Regione Puglia. Il prossimo obiettivo cruciale sarà restituire all’ospedale le due unità operative complesse previste dal Piano di Riordino. Queste non rappresentano un mero posizionamento per i medici, ma costituiscono uno strumento tecnico-operativo essenziale per la sussistenza e il funzionamento di un ospedale di base, in linea con quanto richiesto dal Dm 70. Ritengo urgente una nuova sistemazione degli ambulatori specialistici di Ostuni, -conclude Gioia-.Per questo ho proposto di utilizzare gli spazi che si renderanno disponibili con i trasferimenti dei reparti. Il Direttore Generale ha accolto con interesse questa mia proposta, assicurandomi che ne discuterà con il Direttore del Distretto e il responsabile dell’Area Tecnica per valutarne la fattibilità.

About Author

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts