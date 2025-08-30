Ostuni: scontro tra auto e autocarro: un ferito

OSTUNI (BR) – È di un ferito il bilancio dell’incidente verificatosi nella mattinata di sabato 30 Agosto sulla strada provinciale 29, che collega Ostuni a Carovigno. Il sinistro ha coinvolto un’auto e un autocarro, con quest’ultimo che, a seguito dell’urto, è finito nelle campagne circostanti. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e a garantire la sicurezza della zona. Un’ambulanza del 118 ha trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente ricostruendo la dinamica.
