Ostuni: scontro tra auto e autocarro: un ferito

OSTUNI (BR) – È di un ferito il bilancio dell’incidente verificatosi nella mattinata di sabato 30 Agosto sulla strada provinciale 29, che collega Ostuni a Carovigno. Il sinistro ha coinvolto un’auto e un autocarro, con quest’ultimo che, a seguito dell’urto, è finito nelle campagne circostanti. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e a garantire la sicurezza della zona. Un’ambulanza del 118 ha trasportato il ferito al Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente ricostruendo la dinamica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts