Ostuni, raid vandalico sulla nave dei lavori di dragaggio

Nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 settembre, ignoti hanno compiuto un grave atto vandalico nel porto di Villanova, marina di Ostuni (Brindisi), prendendo di mira la nave impegnata nei lavori di dragaggio. Vetri infranti, telecamere di bordo divelte e l’hard disk con le registrazioni distrutto e gettato via: questo il bilancio dei danni subiti dall’imbarcazione.

Oltre alla draga, danneggiato anche un piccolo escavatore collocato nei pressi del molo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. La Scientifica ha effettuato rilievi individuando anche tracce di sangue, che potrebbero appartenere a uno degli autori del raid.

“Continueremo con più forza ad andare avanti perché la nostra comunità non può essere ostaggio di azioni così gravi. Siamo certi che le forze dell’ordine individueranno presto i responsabili”, ha dichiarato Angelo Brescia, assessore ai lavori pubblici del Comune di Ostuni.

L’assessore ha aggiunto che, “a conclusione dei rilievi della Scientifica, le opere ripartiranno immediatamente. Si tratta di un intervento fondamentale per l’economia e per il futuro del nostro porto”.

