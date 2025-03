Ostuni, ragazzi aggrediti: sindaco Pomes “Violenza inaccettabile”

Due sedicenni sono stati brutalmente aggrediti nel centro storico di Ostuni, colpevoli solo di aver difeso un anziano vittima di un tentativo di aggressione. L’episodio, avvenuto nella giornata di sabato 22 marzo, ha scosso l’intera comunità e ha portato Angelo Pomes, sindaco di Ostuni, a esprimere una ferma condanna.

“Atto vile che ha turbato la città”

“A nome mio personale e di tutta l’amministrazione comunale, condanno con forza questo vile episodio di violenza che ha turbato la nostra città – ha dichiarato Pomes -. Un atto inaccettabile, che non può trovare alcuna giustificazione. Quanto accaduto ci richiama all’urgenza di rafforzare la cultura del rispetto, della legalità e della cura reciproca”.

Indagini in corso e appello ai giovani

Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Ostuni, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. «Ostuni è una città viva e accogliente, che non può essere ostaggio della violenza di pochi — ha aggiunto il primo cittadino —. Il nostro impegno è costruire spazi sicuri e inclusivi, soprattutto per i più giovani. A loro rivolgo un invito: siate protagonisti di una comunità che cresce nella responsabilità, nel rispetto delle regole e nella solidarietà.»

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author