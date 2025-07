Ostuni rafforza la Polizia Locale: dieci nuove assunzioni

Il Comune di Ostuni ha ufficializzato l’assunzione di dieci nuovi agenti di Polizia Locale, completando la prima procedura concorsuale avviata nel 2025. Sei di loro prenderanno servizio con contratto a tempo indeterminato, mentre quattro sono stati inseriti con contratto a termine, in linea con il fabbisogno legato alla stagione estiva.

Il concorso, bandito a gennaio insieme a quello per assistenti sociali attualmente in via di conclusione, ha portato alla formazione di una graduatoria comunale definitiva. I nuovi agenti andranno a rafforzare l’organico della Municipale, soprattutto nei mesi in cui la città registra un incremento significativo di presenze turistiche.

“Finalmente disponiamo di una graduatoria utile per le esigenze attuali e future dell’Ente – ha commentato Laura Greco, assessora al personale -. L’arrivo di nuove risorse ci permetterà di rispondere in modo più tempestivo alle necessità del territorio. In una città come Ostuni, il ruolo della Polizia Locale è centrale per garantire ordine e sicurezza, oltre a supportare le numerose attività cittadine”.

L’assessora ha inoltre espresso soddisfazione per il lavoro svolto dagli uffici: “Ringrazio il dirigente e tutto l’Ufficio del Personale per aver seguito con serietà tutte le fasi del concorso, portando a termine la procedura nei tempi previsti”.

Il concorso per agenti si affianca a quello destinato ad assistenti sociali, con l’obiettivo di rafforzare anche i servizi alla persona. “Questi risultati rappresentano un segno concreto dell’impegno dell’Amministrazione comunale e confermano la volontà di costruire un Comune più efficiente e vicino ai cittadini”, ha aggiunto l’assessora.

I nuovi agenti saranno accolti ufficialmente lunedì 21 luglio alle 11.00 nel Salone dei Sindaci di Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Angelo Pomes e del comandante della Polizia Locale Antonio Morelli.

