Ostuni, Pomes rompe il silenzio: “Non ci piegheremo davanti a presunti atti intimidatori”

Il Sindaco di Ostuni Angelo Pomes ha rotto il silenzio dopo il ritrovamento di una bomba a mano nei pressi del proprio ufficio professionale. Il primo cittadino della “Città Bianca” ha rotto il silenzio, commentando così quanto accaduto sui propri canali social: “Come avrete letto, nella giornata di ieri è stato ritrovato un ordigno nei pressi del mio studio professionale. Un episodio grave, che non può essere sottovalutato. Si tratti o meno di un atto intimidatorio nei confronti della mia persona, è un segnale a cui nessuno dell’Amministrazione che ho l’onore di guidare si piegherà. Al contrario, questo gesto, rafforza la determinazione a proseguire con serietà e coraggio il percorso intrapreso nel 2023. Continuerò a lavorare seguendo i principi di trasparenza, legalità e responsabilità per il bene della nostra comunità. Ho piena fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, che ringrazio per l’impegno con cui stanno conducendo le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto. Ostuni merita rispetto e sicurezza: nessuno pensi di fermare con la paura l’impegno di chi ha scelto di servire questa città.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author