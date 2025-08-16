16 Agosto 2025

Ostuni, Pomes rompe il silenzio: “Non ci piegheremo davanti a presunti atti intimidatori”

Alessandro Zanzico 16 Agosto 2025
Il Sindaco di Ostuni Angelo Pomes ha rotto il silenzio dopo il ritrovamento di una bomba a mano nei pressi del proprio ufficio professionale. Il primo cittadino della “Città Bianca” ha rotto il silenzio, commentando così quanto accaduto sui propri canali social: “Come avrete letto, nella giornata di ieri è stato ritrovato un ordigno nei pressi del mio studio professionale. Un episodio grave, che non può essere sottovalutato. Si tratti o meno di un atto intimidatorio nei confronti della mia persona, è un segnale a cui nessuno dell’Amministrazione che ho l’onore di guidare si piegherà. Al contrario, questo gesto, rafforza la determinazione a proseguire con serietà e coraggio il percorso intrapreso nel 2023. Continuerò a lavorare seguendo i principi di trasparenza, legalità e responsabilità per il bene della nostra comunità. Ho piena fiducia nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, che ringrazio per l’impegno con cui stanno conducendo le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto. Ostuni merita rispetto e sicurezza: nessuno pensi di fermare con la paura l’impegno di chi ha scelto di servire questa città.”

