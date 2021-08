Ostuni | Medico morto a Rosa Marina, 2 indagati

Solo un atto dovuto in vista degli accertamenti, ma intanto sono stati iscritti nel registro due addetti al servizio di salvamento indagati per il decesso del 74enne Vittorio Patella, il medico barese che la scora settimana morì a causa di un probabile malore nelle acque a ridosso del villaggio di Rosa Marina, sulla litoranea ostunese. La figlia del professionista, compianto ortopedico, si è rivolta all’avvocato del Foro di Brindisi Michele Fino. Il titolare dell’inchiesta è il pm Gualberto Buccarella, che ha disposto l’autopsia sul corpo dello sfortunato 74enne per determinare le esatte cause del decesso.